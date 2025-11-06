Una liebre provocó el despiste de dos jóvenes cerca de Reta

Dos jóvenes fueron trasladados anoche al Hospital Pirovano de Tres Arroyos para una evaluación médica, luego de protagonizar un despiste en cercanías de la localidad de Reta.

Según la información proporcionada por LU 24, el incidente se produjo cuando, al parecer, una liebre se cruzó en la ruta, obligando al conductor a realizar una maniobra que terminó con el automóvil golpeando contra un barranco.

Tras la revisación, ambos ocupantes del vehículo fueron dados de alta. (06-11-25).