La Región

Una liebre provocó el despiste de dos jóvenes cerca de Reta

La Dorrego Send an email
0 Menos de un minuto
FOTO LU 24

Dos jóvenes fueron trasladados anoche al Hospital Pirovano de Tres Arroyos para una evaluación médica, luego de protagonizar un despiste en cercanías de la localidad de Reta.

Según la información proporcionada por LU 24, el incidente se produjo cuando, al parecer, una liebre se cruzó en la ruta, obligando al conductor a realizar una maniobra que terminó con el automóvil golpeando contra un barranco.

Tras la revisación, ambos ocupantes del vehículo fueron dados de alta. (06-11-25).

Etiquetas
La Dorrego Send an email
0 Menos de un minuto
Mostrar Más

La Dorrego

Artículos Relacionados

El balneario Marisol tiene nueva página web

Con la privatización de la Ruta 3, habría repavimentación y dos peajes en la zona (uno en Dorrego)

Convalidan convenios para el desarrollo de colonias recreativas para jubilados y pensionados de Dorrego

Autorizan la ampliación de la red de gas GLP en Oriente y El Perdido

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

© Copyright 2025, Todos los derechos reservados  |  creado por BAHIAHOST Web Hosting Argentina
Web: LA DORREGO AM 1470 Dirección: Maciel 282, Coronel Dorrego Teléfonos / Fax: (02921) 406576 / 409123 Correo electrónico: ladorrego@yahoo.com.ar twitter:@radioladorrego
Volver al botón superior