El municipio dorreguense se suma a la campaña provincial de descacharrado contra el dengue, zika y chikungunya

En el marco de la Semana de Prevención del Dengue, la Municipalidad de Coronel Dorrego, a través de las áreas de Salud, Ambiente y Servicios Públicos, lleva adelante diversas acciones comunitarias en consonancia con la Estrategia Provincial de Descacharrado 2025, impulsada por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.

Las actividades, que comenzaron el 3 de noviembre, tienen como objetivo eliminar posibles criaderos del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue, zika y chikungunya, y promover la participación activa de instituciones, escuelas y vecinos en la prevención de estas enfermedades.

En esta línea, se desarrollan jornadas de concientización sobre descacharrado en hogares, espacios públicos e instituciones, a cargo de promotores de salud, además de una campaña informativa y de sensibilización dirigida a toda la comunidad.

El Programa Provincial de Descacharrado busca fortalecer la acción local mediante la coordinación entre municipios y la ciudadanía, promoviendo hábitos sostenibles de limpieza, control ambiental y cuidado sanitario para evitar la proliferación del mosquito vector.

Desde el Municipio se recuerda la importancia de:

✔️ Eliminar o vaciar recipientes que acumulen agua.
✔️ Mantener patios y jardines limpios y desmalezados.
✔️ Usar repelente y colocar telas mosquiteras.
✔️ Tapar tanques y depósitos de agua. (06-11-25).

