(Entrevista en LA DORREGO) “Caito Matélica: “El año que viene no voy a seguir en Villa Rosa”
Este domingo, Villa Rosa visitará a SUPA con la necesidad de vencer por una diferencia de al menos dos goles para seguir en carrera en el Torneo Oficial de Fútbol.
Además de analizar el primer partido y contar sus expectativas para la revancha, Emanuel “Caito” Matélica, director técnico de Villa Rosa, en el programa Radio Deportiva, que se emite por LA DORREGO, reflexionó sobre su experiencia en el club y los próximos pasos que dará al concluir esta temporada.
“Quiero terminar el año, si Dios quiere, pasando de ronda, jugando lo más arriba posible”, destacó. Sin embargo, adelantó que su ciclo al mando de Villa Rosa llega a su fin: “Ya avisé a la dirigencia, a Pinino (Palacio), a los jugadores, que el año que viene no voy a seguir”. Esta decisión no fue tomada a la ligera, sino que responde a la necesidad de un “descanso” después de un proceso que, según él, ha sido intenso pero exitoso. “Ya el proceso, o el proyecto, tiene que poner una pausa, y tiene que empezar gente nueva, con nuevos aires”, afirmó.
El balance del paso de “Caito” por Villa es más que satisfactorio, no solo en la categoría mayor, sino también en las inferiores del club. “Son cinco años y a uno lo llena orgullo ver cómo está Villa Rosa en inferiores, en todo”, expresó. Sin embargo, reconoció que el desgaste es inevitable: “Estar de domingo a domingo en un club llega un momento que te desgasta. Por más pasión que le pongas, llega un momento que estás desgastado”.
A pesar del agotamiento, se mostró conforme con los logros obtenidos hasta ahora. También es consciente de que el verdadero valor de esos logros se reconocerá con el tiempo. “Creo que se van a disfrutar cuando pase el tiempo, porque cuando yo arranqué eran 35 chicos, 34, y ahora completan todas las categorías. Ganar dos torneos en primera, son cosas que uno a futuro se irá procesando”, destacó.
De cara a la última parte del torneo, Matélica hizo un llamado a los hinchas para que sigan apoyando al equipo, que ha llegado hasta los cuartos de final a pesar de las dificultades. “El equipo del domingo pasado quedó demostrado que va a dejar hasta lo último para pasar. Que vayan a alentarlos, que vayan a apoyar al equipo”, dijo.
Finalmente, se despidió con un mensaje de esperanza: “Si nos toca quedar afuera, que Dios quiera no sea, que los aplaudan porque ellos van a dejar todo”.
Escuchá la nota:
01-11-25