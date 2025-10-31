Sábado de yoga en el Paraje Puente Viejo

La Subdirección Municipal de Deportes anunció para este sábado 1 de noviembre, de 9,30 a 11, un nuevo encuentro de yoga en el Paraje Puente Viejo.

Desde la organización prometieron que será “una mañana para conectar con la naturaleza y disfrutar de una experiencia de bienestar físico y mental a través de pranayama (respiración consciente), secuencia de posturas y canto de mantras”

La actividad estará a cargo de la profesora María Laura Paiz. (31-10-25).