La Región

Sábado de yoga en el Paraje Puente Viejo

La Dorrego Send an email
0 Menos de un minuto

La Subdirección Municipal de Deportes anunció para este sábado 1 de noviembre, de 9,30 a 11, un nuevo encuentro de yoga en el Paraje Puente Viejo.

Desde la organización prometieron que será “una mañana para conectar con la naturaleza y disfrutar de una experiencia de bienestar físico y mental a través de pranayama (respiración consciente), secuencia de posturas y canto de mantras”

La actividad estará a cargo de la profesora María Laura Paiz. (31-10-25).

Etiquetas
La Dorrego Send an email
0 Menos de un minuto
Mostrar Más

La Dorrego

Artículos Relacionados

Avanzan obras en el balneario Marisol

Monte Hermoso ya cuenta con su nueva planta de oxígeno

Abrieron las inscripciones para la jornada de fototurismo para del 19 de noviembre

¡Alerta El Perdido!: Intentos de estafa

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

© Copyright 2025, Todos los derechos reservados  |  creado por BAHIAHOST Web Hosting Argentina
Web: LA DORREGO AM 1470 Dirección: Maciel 282, Coronel Dorrego Teléfonos / Fax: (02921) 406576 / 409123 Correo electrónico: ladorrego@yahoo.com.ar twitter:@radioladorrego
Volver al botón superior