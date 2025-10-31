Este fin de semana Dorrego será sede de las finales provinciales de newcom + 50

Mañana sábado de noviembre, de 9 a 19. y el domingo 2, de 9 a 16, el polideportivo municipal de nuestra ciudad será el escenario de las finales provinciales de newcom categoría +50, instancia que clasificará al Torneo Nacional.

Participarán los siguientes equipos de toda la provincia: Los Lobos (Olavarría), Los Cardales (La Madrid), LG La Plata (La Plata), Fortineros (Ranchos), Escorpiones (Salliqueló), Municipalidad de Rivadavia (Fortín Olavarría), Fénix (Las Flores), Los Pulpos (General Belgrano), Corsarios (Carmen de Patagones), Ta-Lento (Coronel Dorrego).

“Vivir el newcom en Dorrego y alentar a nuestros representantes”, destacó Rubén Bilbao, subdirector municipal de Deportes.

La entrada será libre y gratuita. Habrá servicio de cantina. (31-10-25).