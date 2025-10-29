La ciudad

Comienza este miércoles la campaña antirrábica para perros y gatos: todo el cronograma

La Dorrego Send an email
0 Lectura de 1 minuto

El subdirector municipal de Bromatología, Pedro Reta, recordó que, desde hoy, miércoles 29, se realizará la campaña de vacunación antirrábica en nuestro distrito.

El funcionario recordó a los vecinos que esta vacunación es de carácter obligatorio para todos los caninos y felinos mayores de 3 meses.

Además, destacó que las veterinarias privadas de la ciudad de Coronel Dorrego se encuentran adheridas a la campaña y aplicarán las dosis correspondientes durante todo el mes de noviembre.

La campaña en la zona rural se extenderá entre fines de octubre y principios de diciembre.

El miércoles 29 de octubre, el equipo estará en la Sala de Primeros Auxilios de San Román, de 8:00 a 9:30, y luego en la Estación Faro, de 10:30 a 12:00.

Continuará el jueves 30 de octubre en la Delegación Municipal de Oriente, de 9:00 a 12:00, y el viernes 31 de octubre en la Delegación Municipal de El Perdido, de 9:30 a 12:00.

Las actividades en la zona concluirán el miércoles 10 de diciembre en la Subdelegación Municipal de Marisol, de 9:00 a 12:00, donde, además de la vacunación, se realizarán castraciones.

En la ciudad de Coronel Dorrego, la vacunación se llevará a cabo a lo largo de noviembre en diferentes puntos.
En el Centro de Zoonosis, ubicado en San Martín y Luis Acosta García, se atenderá del 3 al 14 de noviembre en un horario extendido de 8:00 a 13:15.

Posteriormente, del 17 al 20 de noviembre, el equipo se trasladará a la Sala Loydi (Sarmiento y Euzkadi), con atención de 9:30 a 12:30.

Finalmente, la campaña en la ciudad concluirá del 25 al 28 de noviembre en la Sala Conti, situada en Yrigoyen 36, también en el horario de 9:30 a 12:30. (29-10-25).

Etiquetas
La Dorrego Send an email
0 Lectura de 1 minuto
Mostrar Más

La Dorrego

Artículos Relacionados

Nueva sesión del Concejo Deliberante Estudiantil

El intendente Juan Chalde dejó inaugurada la jornada por el Día de las Personas Mayores

Oportunidad de empleo

Convocatoria para la conformación del listado de aspirantes al cargo de Juez de Faltas Municipal

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

© Copyright 2025, Todos los derechos reservados  |  creado por BAHIAHOST Web Hosting Argentina
Web: LA DORREGO AM 1470 Dirección: Maciel 282, Coronel Dorrego Teléfonos / Fax: (02921) 406576 / 409123 Correo electrónico: ladorrego@yahoo.com.ar twitter:@radioladorrego
Volver al botón superior