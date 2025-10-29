La ciudad

Cáncer de mama: vecinas de la ciudad le ponen el pecho a la prevención y a la concientización

La Dorrego Send an email
0 Menos de un minuto

Se realizará hoy, miércoles 29 de octubre, a las 19,30, en el Centro Cultural Municipal, una actividad relacionada con el cáncer de mama.

La organización está a cargo de la Asociación Española de nuestra ciudad.

Durante el evento, un grupo de vecinas compartirán sus experiencias personales con el objetivo principal de concientizar sobre la importancia de la detección temprana.

Hablarán Paulina Alonso, Andrea Checovich, Silvana Nomdedeu y Luciana Taleb. La conversación estará coordinada por Ana Inés Serra.

Para el cierre de la jornada se anunció la participación musical de Chechu Villalba. (29-10-25).

Etiquetas
La Dorrego Send an email
0 Menos de un minuto
Mostrar Más

La Dorrego

Artículos Relacionados

Comienza este miércoles la campaña antirrábica para perros y gatos: todo el cronograma

Nueva sesión del Concejo Deliberante Estudiantil

El intendente Juan Chalde dejó inaugurada la jornada por el Día de las Personas Mayores

Oportunidad de empleo

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

© Copyright 2025, Todos los derechos reservados  |  creado por BAHIAHOST Web Hosting Argentina
Web: LA DORREGO AM 1470 Dirección: Maciel 282, Coronel Dorrego Teléfonos / Fax: (02921) 406576 / 409123 Correo electrónico: ladorrego@yahoo.com.ar twitter:@radioladorrego
Volver al botón superior