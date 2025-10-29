Cáncer de mama: vecinas de la ciudad le ponen el pecho a la prevención y a la concientización

Se realizará hoy, miércoles 29 de octubre, a las 19,30, en el Centro Cultural Municipal, una actividad relacionada con el cáncer de mama.

La organización está a cargo de la Asociación Española de nuestra ciudad.

Durante el evento, un grupo de vecinas compartirán sus experiencias personales con el objetivo principal de concientizar sobre la importancia de la detección temprana.

Hablarán Paulina Alonso, Andrea Checovich, Silvana Nomdedeu y Luciana Taleb. La conversación estará coordinada por Ana Inés Serra.

Para el cierre de la jornada se anunció la participación musical de Chechu Villalba. (29-10-25).