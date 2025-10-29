La ciudad

Nueva sesión del Concejo Deliberante Estudiantil

Hoy, miércoles 29, a las 9, se realizará una nueva sesión del Concejo Deliberante Estudiantil.

Estos son los proyectos presentados:

1.- BLOQUE DE CONCEJALES DEL INSTITUTO SAN JOSÉ.:
1.1.-Expte. Nº 0001/25 – CDE.: Proyecto de Resolución solicitando relevamiento de luminarias.
1.2.- Expte. Nº 0002/25 – CDE.: Proyecto de Resolución solicitando WI FI en espacios públicos
1.3.- Expte. Nº 0004/02 – CDE: Proyecto de Resolución solicitando edición anual de Expo Jóven.
1.4.- Expte Nº 0005/25 – CDE: Proyecto de Resolución solicitando dispensers de agua caliente y puertos USB en espacios verdes.

2.- BLOQUE DE CONCEJALES DE LA E.E.S.Nº2:.
2.1- Expte. Nº 006/25 – CDE.: Proyecto de Resolución solicitando colocación de placa en homenaje al Dr. Favaloro en Sala de Tomógrafo del Hospital Municipal.
2.2.- Expte. Nº 0007/25 – CDE.: Proyecto de Resolución solicitando construcción de bicisenda en Acceso Illia.
2.3.- Expte. Nº 0008/25 – CDE.: Solicitando firma de Convenio con el C.A. Independiente Ref. a pileta climatizada
2.4.- Expte. Nº 0009/25 – CDE.: Proyecto de Resolución solicitando a Vialidad Pcial. Dársena de ingreso en Ruta Provincial Nº 78.

3.- BLOQUE DE CONCEJALES DE LA E.E.ESPECIAL Nº 501:
3.1.- Expte. Nº 0010/25 – CDE.: Proyecto de Resolución solicitando cumplimiento de Ley Nº 22.431.
3.2.- Expte. Nº 0011/25 – CDE.: Proyecto de Resolución solicitando crear centro de para personas con discapacidad.
3.3.- Expte. Nº 0012/25 – CDE.: Minuta de comunicación solicitando informes sobre cupo laboral de personas con discapacidad

4.- BLOQUE DE CONCEJALES E. E. S. TÉCNICA Nº1.:
4.1.- Expte. Nº 0013 – CDE: Proyecto de Resolución solicitando digitalización de planos
4.2.- Expte. Nº 0014 – CDE: Proyecto de Resolución solicitando colocación de luminarias y puertos USB en Parque de la Democracia.-
4.3.- Expte. Nº 0015 – CDE: Proyecto de Resolución solicitando colocación de fogones en parque de la Democracia

5.- BLOQUE DE CONCEJALES DE LA E. E. S. AGRARIA Nº1.:
5.1.- Expte. Nº 0016 – CDE: Proyecto de Resolución solicitando programa de Forestación.
5.2.- Expte. Nº 0017 – CDE: Proyecto de Resolución solicitando crear Programa “Nombrar para Recordar”. (29-10-25).

