La ciudad

Una vecina pidió autorización para instalar un food truck en la ciudad

La Dorrego Send an email
0 Lectura de 1 minuto
FOTO ILUSTRATIVA

La vecina María Karina Cordido presentó una nota en el Concejo Deliberante solicitando autorización para instalar y trabajar con un food truck en el distrito.

Según explicó en su texto, la propuesta apunta a ofrecer “un servicio gastronómico móvil basado en sándwiches, brochetas, pinchos, comidas rápidas y bebidas”, con el propósito de brindar “una alternativa distinta y atractiva tanto para vecinos como para visitantes”.

Cordido manifestó, además, su compromiso de cumplir con todas las disposiciones municipales en materia de habilitación, higiene, seguridad y horarios, garantizando “el cuidado del espacio público y el respeto hacia la comunidad”.

Finalmente, destacó que su iniciativa “puede aportar al desarrollo económico local, fomentando la gastronomía y la recreación dentro del distrito”.

El pedido pasó a las comisiones internas del Concejo. (28-10-25).

Etiquetas
La Dorrego Send an email
0 Lectura de 1 minuto
Mostrar Más

La Dorrego

Artículos Relacionados

Convocatoria para la conformación del listado de aspirantes al cargo de Juez de Faltas Municipal

Este martes habrá actividades para celebrar el Día Internacional de las Personas Mayores

(Entrevista en LA DORREGO) Josefina Di Primio: “Las palabras curan más que la tecnología”

(Entrevista en LA DORREGO) La Universidad de Belgrano presentará el Observatorio del Delito de Trata de Personas y otros Crímenes Aberrantes

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

© Copyright 2025, Todos los derechos reservados  |  creado por BAHIAHOST Web Hosting Argentina
Web: LA DORREGO AM 1470 Dirección: Maciel 282, Coronel Dorrego Teléfonos / Fax: (02921) 406576 / 409123 Correo electrónico: ladorrego@yahoo.com.ar twitter:@radioladorrego
Volver al botón superior