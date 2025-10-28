Una vecina pidió autorización para instalar un food truck en la ciudad

La vecina María Karina Cordido presentó una nota en el Concejo Deliberante solicitando autorización para instalar y trabajar con un food truck en el distrito.

Según explicó en su texto, la propuesta apunta a ofrecer “un servicio gastronómico móvil basado en sándwiches, brochetas, pinchos, comidas rápidas y bebidas”, con el propósito de brindar “una alternativa distinta y atractiva tanto para vecinos como para visitantes”.

Cordido manifestó, además, su compromiso de cumplir con todas las disposiciones municipales en materia de habilitación, higiene, seguridad y horarios, garantizando “el cuidado del espacio público y el respeto hacia la comunidad”.

Finalmente, destacó que su iniciativa “puede aportar al desarrollo económico local, fomentando la gastronomía y la recreación dentro del distrito”.

El pedido pasó a las comisiones internas del Concejo. (28-10-25).