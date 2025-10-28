Oportunidad de empleo
Se busca empleada doméstica para hogar familiar
Estamos buscando una persona responsable y trabajadora para unirse a nuestro hogar como empleada doméstica. Buscamos alguien que sea mayor de 40 años y que tenga experiencia en tareas de limpieza y cocina.
Responsabilidades:
– Realizar tareas de limpieza y mantenimiento del hogar
– Cocinar el almuerzo para la familia al mediodía
– Mantener la organización y el orden en la casa
Requisitos:
– Edad: mayor de 45 años
– Experiencia en tareas de limpieza y cocina
– Capacidad para trabajar de manera independiente y responsable
– Buena presencia y trato amable
Horario:
– Lunes, miércoles y viernes, de 8:00 a 13:00 horas
Beneficios:
– Oportunidad de trabajar en un hogar familiar y estable
– Ambiente de trabajo agradable y respetuoso
Interesadas:
Si estás buscando un empleo estable y estás interesada en unirte a nuestra familia, por favor contactanos dejando tu CV, con referencias comprobables en los estudios de LA DORREGO, de lunes a viernes, Maciel 282, de 7 a 12 y de 17 a19..
El CV también se puede enviar por mail a esta dirección: cur.vitae2025@gmail.com