Oportunidad de empleo

Se busca empleada doméstica para hogar familiar

Estamos buscando una persona responsable y trabajadora para unirse a nuestro hogar como empleada doméstica. Buscamos alguien que sea mayor de 40 años y que tenga experiencia en tareas de limpieza y cocina.

Responsabilidades:

– Realizar tareas de limpieza y mantenimiento del hogar

– Cocinar el almuerzo para la familia al mediodía

– Mantener la organización y el orden en la casa

Requisitos:

– Edad: mayor de 45 años

– Experiencia en tareas de limpieza y cocina

– Capacidad para trabajar de manera independiente y responsable

– Buena presencia y trato amable

Horario:

– Lunes, miércoles y viernes, de 8:00 a 13:00 horas

Beneficios:

– Oportunidad de trabajar en un hogar familiar y estable

– Ambiente de trabajo agradable y respetuoso

Interesadas:

Si estás buscando un empleo estable y estás interesada en unirte a nuestra familia, por favor contactanos dejando tu CV, con referencias comprobables en los estudios de LA DORREGO, de lunes a viernes, Maciel 282, de 7 a 12 y de 17 a19..

El CV también se puede enviar por mail a esta dirección: cur.vitae2025@gmail.com