El intendente Juan Chalde dejó inaugurada la jornada por el Día de las Personas Mayores

El intendente Juan Chalde inauguró, en la mañana de este martes, la jornada por el Día Internacional de las Personas Mayores.

La actividad se desarrolló en el Centro Cultural Municipal, con la presencia de autoridades y público en general.

Chalde dio la bienvenida a los presentes y explicó el interés del gobierno local por las personas mayores y las políticas que desde el municipio se desarrollan en ese sentido. Destacó, además, que esta jornada representa una excelente oportunidad de encuentro y participación para ser disfrutada por todos.

En el inicio, la coordinadora del área de Personas Mayores, Andrea Lupani, subrayó que “este día se presenta como una ocasión propicia para revalorizar el rol de las personas mayores y su papel activo en la comunidad, así como la importancia de las políticas públicas que se implementan para fomentar un envejecimiento activo y saludable, a través de la incorporación de hábitos saludables y de aprendizaje”. En este sentido, agregó que desde el Área de Personas Mayores y Personas con Discapacidad se lleva adelante, en el Centro de Día, un programa de gimnasia dirigido a las personas mayores que residen en hogares de ancianos, geriátricos y residencias de larga estadía.

Luego, dio inicio el ciclo de charlas programadas, con la intervención de la cardióloga Daniela Lisarrague, quien habló sobre la hipertensión arterial. Posteriormente, continuaron con sus disertaciones la licenciada María Codagnone, Guadalupe Segurado, Juan Cuello, Ignacio Hiriart, y representantes de PAMI, entre otras actividades artísticas programadas para la jornada.(28-10-25).