Convocatoria para la conformación del listado de aspirantes al cargo de Juez de Faltas Municipal

La Municipalidad de Coronel Dorrego llama a inscripción a todos los abogados del distrito que acrediten una residencia mínima de tres años, con el fin de conformar un listado de aspirantes para cubrir el cargo de Juez de Faltas Municipal. Del listado que se conforme, el intendente municipal elevará una terna al Concejo Deliberante para su aprobación, conforme a lo establecido por la Ordenanza Nº 1657/98.

A los efectos de proceder a la convocatoria, el presente llamado se publicará durante cinco días en el Boletín Oficial, Prensa Municipal y sitio web oficial del Municipio, hasta este viernes 31 de octubre.

El plazo de inscripción para la presentación de los interesados será desde el lunes 3 hasta el viernes 7 de noviembre de 2025, en la Dirección de Gobierno.

La Declaración Jurada y los requisitos de inscripción podrán descargarse desde la página web oficial del municipio. (28-10-25).

La Dorrego Send an email
0 Lectura de 1 minuto
