Categórico triunfo de La Libertad Avanza: gana en la provincia de Buenos Aires y obtiene más del 40% de los votos en todo el país

El Gobierno obtuvo un fuerte respaldo y ganó las elecciones nacionales legislativas 2025. Con más del 95% de las mesas escrutadas, la Libertad Avanza obtuvo en la elección para la Cámara de Diputados el 40,81% de los votos. El peronismo, que este 26 de octubre compitió con el sello Fuerza Patria y algunas variantes provinciales, ronda el 31,6 por ciento.

El oficialismo gana en 16 provincias. La mayor sorpresa se registró en Buenos Aires, donde la lista encabezada por Diego Santilli (41,53%) supera a la del peronismo (40,84%) , que hace apenas un mes y medio había ganado las elecciones locales por 14 puntos de diferencia.

Para entender la amplia victoria del oficialismo, hay que desgranar el resultado provincia por provincia. En rigor, las legislativas son 24 elecciones en una.

La Libertad Avanza gana las elecciones para la Cámara de Diputados en 16 de distritos: Buenos Aires, CABA, Chubut, Corrientes, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Luis, Santa Fe y Tierra del Fuego.

Fuerza Patria y los sellos aliados terminaron primeros en Catamarca, Formosa, La Pampa, San Juan, Santa Cruz y Tucumán.

De las 8 provincias que elegían senadores, el Gobierno se quedó con 6 (CABA, Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Santa Fe y Tierra del Fuego), lo que le permitirá equilibrar fuerzas en un recinto que hasta el momento le era muy esquivo.

Si se compara el resultado con las expectativas de los últimos meses, durante los cuales el Gobierno atravesó escándalos de corrupción y sufrió incertidumbre financiera provocada por el resultado en PBA, el escrutinio de esta noche representa una fuerte dosis de oxígeno para La Libertad Avanza.

La semana pasada, el presidente Javier Milei había sido consultado sobre qué consideraba un buen resultado para este domingo y contestó que buscaba lograr el tercio de legisladores propios en la Cámara de Diputados que le permitiera blindar sus decisiones. El objetivo fue superado con creces.

Luego de esta victoria, el Presidente podrá rearmar su Gabinete con mayor tranquilidad. Al igual que en el fútbol, siempre es mejor corregir errores para un equipo ganador que para uno que viene cayendo por goleada en todos los partidos. Por lo pronto, la aparición de Guillermo Francos esta noche para presentar los resultados oficiales pareció ser una ratificación de su continuidad.

Más allá de la victoria, la política y los mercados esperan definiciones no sólo de los nombres que integrarán el equipo de Gobierno a partir de mañana, sino también del rumbo que tendrá la gestión y la economía.

Una primera foto de la victoria violeta mostró hoy a Karina Milei en un rol inusual, como vocera en la puerta del Hotel Libertador junto al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Ambos habían sido señalados públicamente por la oposición por el escándalo en la Agencia de Discapacidad.

Minutos más tarde se pudo ver a un confiado ministro de Economía, Luis Caputo, que llegó a la sede de campaña regalando fotos y abrazos. Su rol fue determinante en las últimas semanas, especialmente en las negociaciones con los Estados Unidos, cuyo gobierno tuvo un rol decisivo para evitar una escalada del precio del dólar. “Toto” era uno de los dirigentes que en la votación de esta tarde también se jugaba mucho.

Las claves de la victoria

Esta noche en el búnker de campaña analizaban cuáles fueron los principales factores que llevaron al oficialismo a revertir la imagen luego de un año en el que no le había ido bien en las elecciones provinciales.

Santiago Caputo, a cargo de la estrategia, detalló una hoja de ruta en la que apuntó a recuperar la épica de la victoria de 2023, sumar territorialidad con la presencia del propio Milei en las provincias, revitalizar el vínculo con la juventud y la agrupación Las Fuerzas del Cielo y cambiar el discurso a partir de una mayor empatía con la ciudadanía que realizó el mayor esfuerzo del ajuste económico.

“El gran click de la campaña fue impulsar la salida de Espert a cambio de Santillo en la provincia de Buenos Aires, a menos de 18 días de la elección. Esa decisión fue adoptada en conjunto por Karina Milei y Santiago Caputo”, valoraban en los pasillos del Hotel Libertador.

Además de los nombres de Caputo, Karina Milei y Santilli, esta noche valoraban el rol de Pilar Ramírez, quien durante la campaña estuvo a cargo de la coordinación política nacional.

El peronismo pondrá a prueba la unidad

Para el peronismo, la derrota fue inesperada. Si bien Cristina Kirchner se opuso desde un principio al desdoblamiento electoral en PBA, ni el más pesimista se imaginaba una diferencia tan amplia a nivel nacional. Mucho menos una derrota en la provincia de Buenos Aires.

CFK fue quien diseñó la mayoría de las listas que compitieron hoy, especialmente la de la provincia de Buenos Aires, donde es evidente que el gobernador Axel Kicillof y los intendentes no aportaron la misma cantidad de votos que en septiembre. Es lógico pensar entonces que el resultado de hoy pondrá a prueba la unidad.

Provincias Unidas, el sello que quería romper con la polarización y presentarse como alternativa de poder para el 2027, tuvo un debut fallido en las urnas. Las derrotas de Juan Schiaretti en Córdoba, Maximiliano Pullaro en Santa e Ignacio Torres en Chubut son una muestra de ello. Vamos Corrientes, en Corrientes, fue el único espacio del armado de los gobernadores que pudo festejar. Superó por un punto a la lista de Virginia Gallardo.

A nivel nacional, Provincias Unidas sumó el 7,11% de los votos.

Datos que explican la victoria del oficialismo

– Las elecciones de este 26 de octubre marcaron el debut de la Boleta Única Papel, que fue utilizada sin inconvenientes en todo el país. El oficialismo destaca la modificación en el sistema de votación como un instrumento de transparencia.

– La participación, que llegó al 67,85%, fue baja en términos históricos, pero más alta que otras elecciones locales desdobladas que se realizaron este 2025.

– La recuperación de La Libertad Avanza con respecto a las elecciones locales fue determinante en distritos grandes.

– Hay candidatos que tuvieron desempeños excelentes. El más llamativo es el de Diego Santilli en la provincia de Buenos Aires, que reemplazó a José Luis Espert como cabeza de lista hace apenas 18 días luego de que estallara el escándalo por los aportes del empresario Federico Machado. De confirmarse la victoria de Santilli con el 100% de las mesas escrutadas, es indudable que comenzará su carrera para pelear por la Gobernación bonaerense en 2027.

– Además de Buenos Aires, la Libertad Avanza ganó las provincias con mayor cantidad de votantes. El empresario Gonzalo Roca le sacó más de 10 puntos al ex gobernador Juan Schiaretti en Córdoba; Agustín Pellegrini superó los 40% en Santa Fe y dejó tercera a la lista de la vicegobernadora Gisela Scaglia; en Mendoza el ministro de Defensa Luis Petri superó los 50 puntos, al igual que en Entre Ríos, donde la alianza local con el gobernador Rogelio Frigerio roza los 53 puntos.

Tucumán, sexta provincia en cantidad de votantes, fue la excepción: se impuso la lista del gobernador Osvaldo Jaldo, un peronista que este año rompió su buena sintonía con la Casa Rosada.

– La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, hizo una elección excelente como candidata a senadora en la Ciudad de Buenos Aires. Suma más del 50% de los votos y supera holgadamente la suma de sufragios que lograron La Libertad Avanza y el PRO en las elecciones legislativas de mayo, cuando ambas fuerzas compitieron por separado.

Alejandro Fargossi, como cabeza de la lista de candidatos para Diputados, también hizo una buena elección con más del 47% de puntos. (Infobae). (26-10-25).