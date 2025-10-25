El sociólogo Luis Misis Herrero y la dorreguense Melisa Gómez, bisnieta de Bernardo Alonso González, hablaron sobre el libro ‘América como sueño’

El Centro Castellano y Leonés de Bahía Blanca y el Centro Castellano y Leonés ‘Ribera del Duero’ de Coronel Dorrego presentaron una propuesta muy interesante en la que el sociólogo Luis Misis Herrero, egresado de la Universidad de Salamanca, y la dorreguense Melisa Gómez, compartieron impresiones, datos, vivencias narradas del libro ‘América como sueño’, basado en las memorias de Bernardo Alonso González.

Una historia increíble, un curioso relato sobre las peripecias y aventuras y por qué no desventuras de Bernardo al momento de emigrar a América.

El acto tuvo lugar el pasado 7 de octubre en el salón Cultural de la Cooperativa Obrera, sito en Zelarrayán 560 de Bahía Blanca, en ‘Adhesión al Mes de la Hispanidad’.

La emigración española a América es uno de los fenómenos migratorios más prolongados de la historia, las personas que acometían el viaje tenían escasa o nula instrucción y carecían de recursos necesarios para dejar constancia escrita de sus vivencias. Es por ello que este escrito de don Bernardo Alonso goza de un valor singular.

Luis Misis Herrero y una de las bisnietas de Bernardo Alonso, Melisa Gómez, comentaron acerca de este increíble documento testimonial, escrito hace un siglo, que siguen haciendo huella, sus férreos valores como la empatía, solidaridad, compromiso y dar la palabra y cumplirla se transmiten de generación en generación como un legado que se atesora y se respeta.

Desde la entidad castellana y leonesa bahiense agradecen a todo el personal del Área Cultura de la ‘Coope’, a las instituciones que los acompañaron, Centro Castilla y León Coronel Dorrego, CRE de Bahía Blanca, representante Asociación Española de San Antonio Oeste, miembros de CD, amigos, familiares y público en general y muy especialmente a los disertantes, Luis Misis Herrero y Melisa Gómez, por la amena, cercana y emotiva charla brindada.

Al finalizar, se ofreció un servicio de café gratuito con dulces castellanos preparados por la dirigente Ernestina Ferreras de la Fuente. Justamente hablando de tesoros que se pasan de generación en generación, ella brinda homenaje a su abuela con esa receta exquisita que ha preparado especialmente para el evento, organizado por la Federación de Sociedades Castellanas y Leonesas de la República Argentina en conjunto con los centros castellanos y leoneses de Bahía Blanca y Ribera del Duero de Coronel Dorrego, con el auspicio del Centro Cultural de la Coope. (Fuente y foto Crónicas de la Emigración). (25-10-25).