Volcó un auto en la Ruta 72

Un vehículo volcó este jueves en la ruta 72, a unos 3 kilómetros de Sierra de la Ventana.

El hecho se produjo cuando Antonio Fernández perdió el control del Etios Cross 1.5 que conducía por el agua acumulada sobre la carretera.

Afortunadamente, el hombre, que vive en el barrio Golf de Sierra de la Ventana, solo sufrió algunos golpes leves y no requirió atención médica mayor. En tanto, el vehículo sufrió daños considerables.

En el lugar del siniestro trabajaron los Bomberos Voluntarios de Sierra de la Ventana, efectivos de la Policía y personal de Tránsito y Seguridad Vial de la Municipalidad de Tornquist. (Noticias Tornquist). (23-10-25).

