(Entrevista en LA DORREGO) “Somos gente que quiere un país más serio, que preserva los valores del interior bonaerense”

Juan Manuel López es diputado nacional, nació en Saladillo y acaba de cumplir 42 años. Encabeza la lista Nº 47 en las elecciones del próximo 26 de octubre por la Coalición Cívica-ARI, en un armado por fuera de los extremos, que incluye a radicales y ofrece al electorado una opción seria y coherente, que busca poner límites a los excesos tanto del peronismo como de La Libertad Avanza.

Según manifestó en LA DORREGO, continuará con la línea que viene marcando en su función legislativa: controlar, sin poner palos en la rueda.

En la entrevista realizada durante el programa Ni Más Ni Menos, se abordaron temas de actualidad. El diputado expresó su parecer sobre lo ocurrido con José Luis Espert, la reunión entre Javier Milei y Donald Trump, y los desafortunados cruces entre algunas colegas que deterioran la imagen de la Cámara baja. Al respecto, anhela que estas actitudes se terminen y que vuelvan a tener relevancia los temas que realmente le importan a la gente, como la lucha contra la corrupción, el mejoramiento de la situación de los jubilados y de los sectores más vulnerables.

Como hombre oriundo de un pueblo chico, conoce de cerca las correcciones que se necesitan en nuestro territorio.

Señala que tanto nosotros como la mayoría de los habitantes de esta extensa y desigual provincia no deberíamos depender tanto de lo que ocurre y se decide en el pequeño conurbano, ya que por su menor densidad poblacional, muchas veces el interior se ve postergado frente a decisiones que responden a los votos que inclinan la balanza, pero que no siempre nos incumben. (César Mc Coubrey)

Escuchá la nota: