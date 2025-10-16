Siete años de cárcel para un hombre por violar a una mujer de 87 años en Pigüé

El Tribunal en lo Criminal N°3 de Bahía Blanca, compuesto de manera unipersonal por el Dr. Julián Saldías, condenó a Néstor Omar Iturrioz a la pena de 7 años de prisión por haber abusado sexualmente de una mujer de 87 años, en la localidad de Pigüé.

Según la causa, investigada por la UFIJ N.º 4 a cargo del fiscal Diego Torres, el hecho ocurrió el 29 de agosto de 2018 cuando el imputado se presentó en la casa de la mujer, a quien conocía, ingresó al domicilio y comenzó a perseguirla mientras le refería que iba a abusar de ella.

La víctima intentó refugiarse en el baño, pero el hombre la tomó fuertemente de sus brazos y la llevó hasta la habitación donde la accedió de manera carnal, para luego retirarse.

La mujer en estado de shock pudo relatar lo que había vivido a sus familiares cercanos, se realizaron pericias médicas por las lesiones que presentaba y la denuncia para que se investigara lo sucedido. (16-10-25).