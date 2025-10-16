Este viernes se realizarán actividades en nuestra ciudad por el Día Mundial de lucha contra el cáncer de Mama

Las direcciones municipales de Salud y Desarrollo Humano anunciaron que el 19 de octubre se conmemora el Día Internacional de lucha contra el Cáncer de Mama. Por este motivo, mañana viernes 17 se realizará una jornada que se iniciará a las 10, en la plaza central, con una caminata de 30 minutos. A las 10,45 habrá una clase de zumba a cargo de la profesora Belén Pepino.

La actividad tendrá continuidad a las 11,15 en el Centro Cultural Municipal, donde se desarrollará una charla abierta a la comunidad, a cargo de la doctora Ana Valeria García, médica jerarquizada en diagnóstico por imágenes. Jefa de sala del Hospital Interzonal Penna, y de la doctora Laura Martínez, médica especialista en diagnóstico por imágenes, acreditada en imágenes mamarias.

A las 12, se realizará el cierre de la jornada con la actuación del cuerpo de danzas Tempo de Ballo. (16-10-25).