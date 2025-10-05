Ya es técnica en óptica la primera graduada sorda de la Universidad Nacional del Sur

En la colación de grados del viernes 26 de septiembre en la Universidad Nacional del Sur, recibió su diploma María Alegría Medina, flamante Técnica Universitaria en Óptica y Contactología.

“Estoy muy contenta de recibir el título, es una hermosa profesión”, contó la graduada de 25 años que es la primera egresada sorda de la UNS. Alegría cursa la licenciatura, trabaja en una óptica y brinda los cursos de Lengua de Señas Argentina que la UNS y el Municipio ofrecen a la comunidad.

“Me gusta que la gente se entusiasme y sume más herramientas en un mundo donde hay mucha necesidad de inclusión”, añadió, a través de su intérprete, Daiana Visconti.

A partir de su caso, otros estudiantes sordos han comenzado carreras y la Subsecretaría de Inclusión pone a su disposición intérpretes en Lengua de Señas Argentina.

María Alegría Medina es sorda de nacimiento y su familia se mudó a Bahía Blanca para mejorar su calidad educativa y sanitaria. Por ella, su madre aprendió LSA y lo mismo ocurrió con sus profesores universitarios y compañeros.

Ella no reconoce la lectoescritura tradicional, así que los docentes le hacían gráficos y cuadros para explicar los conceptos.

“Mi carrera fue en desafío para todos. El primer día que cursé, el profesor me saludó en lengua de señas, yo no lo podía creer. Él me dijo: yo te enseño de lentes y vos de lengua de señas”, no tengo más que agradecimiento a la Uni”, destacó.

Uno de los profesores, Alejandro Azcárate, mencionó que se comunicaban con Alegría a través de una app que convierte las palabras en señas. “No sabíamos nada de ese tema pero le pusimos voluntad. Su desempeño en el aula fue excelente”, dijo.

Al momento de la entrega del diploma, el auditorio “aplaudió” en LSA y el rector, doctor Daniel Vega resaltó el esfuerzo de Alegría, su aporte como voluntaria para cambiarle la vida a niños con escasa visión, en el proyecto de EXtensión “Ayudemos a ver mejor” y agradeció a la comunidad universitaria “por el gran logro colectivo”. (05-10-25).