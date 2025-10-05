Piden al gobierno municipal que sea restituido el subsidio mensual a la Biblioteca Mariano Moreno de Aparicio

El Concejo Deliberante local pidió al Departamento Ejecutivo que sea restablecido el subsidio que hasta principios de este año se suministraba a la biblioteca Mariano Moreno de Aparicio.

El pedido fue presentado por el bloque de Unión por la Patria y acompañado por UCR – Juntos por el Cambio.

Según los considerandos de la resolución, la biblioteca recibía un subsidio mensual 80 mil pesos y dejó de ser percibido por la institución desde principio del corriente año.

“En la biblioteca Mariano Moreno se dictan diferentes asistencias técnicas municipales, como lo son tejidos, costura y macramé. Para las instituciones, cualquier acompañamiento económico es fundamental para el desarrollo de sus actividades”, destacó el Concejo. (05-10-25).