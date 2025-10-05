La Región

Piden al gobierno municipal que sea restituido el subsidio mensual a la Biblioteca Mariano Moreno de Aparicio

La Dorrego Send an email
0 Menos de un minuto

El Concejo Deliberante local pidió al Departamento Ejecutivo que sea restablecido el subsidio que hasta principios de este año se suministraba a la biblioteca Mariano Moreno de Aparicio.

El pedido fue presentado por el bloque de Unión por la Patria y acompañado por UCR – Juntos por el Cambio.

Según los considerandos de la resolución, la biblioteca recibía un subsidio mensual 80 mil pesos y dejó de ser percibido por la institución desde principio del corriente año.

“En la biblioteca Mariano Moreno se dictan diferentes asistencias técnicas municipales, como lo son tejidos, costura y macramé. Para las instituciones, cualquier acompañamiento económico es fundamental para el desarrollo de sus actividades”, destacó el Concejo. (05-10-25).

Etiquetas
La Dorrego Send an email
0 Menos de un minuto
Mostrar Más

La Dorrego

Artículos Relacionados

Que no se apague, el legado de los lanudos

Se registraron destrozos, granizo y fuertes tormentas en Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe

Ya es técnica en óptica la primera graduada sorda de la Universidad Nacional del Sur

Néstor Aldazábal, otra vez Gran Campeón Angus en Villa Bordeu; también lo consiguió en Corriedale

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

© Copyright 2025, Todos los derechos reservados  |  creado por BAHIAHOST Web Hosting Argentina
Web: LA DORREGO AM 1470 Dirección: Maciel 282, Coronel Dorrego Teléfonos / Fax: (02921) 406576 / 409123 Correo electrónico: ladorrego@yahoo.com.ar twitter:@radioladorrego
Volver al botón superior