Néstor Aldazábal, otra vez Gran Campeón Angus en Villa Bordeu; también lo consiguió en Corriedale

La cabaña 23 de Noviembre, de Néstor Aldazábal volvió a reinar durante la jura de clasificación de la raza Angus en la 141° Exposición Nacional de Ganadería, Comercio e Industria de Villa Bordeu, organizada por la Sociedad Rural de Bahía Blanca.

Un toro presentado por el establecimiento de nuestro distrito fue elegido Gran Campeón, repitiendo el logro que había obtenido en Dorrego y Saavedra.

Además, un animal presentado por Aldazábal también se adjudicó el GC entre los ovinos Corriedale, mientras que el Reservado de Gran Campeón fue para cabaña Don Reinaldo, de Jorge Meier, en Saavedra.

Hereford

Un toro presentado por la cabaña La Camila, de Fernando Castillo, en Olavarría, se quedó con el principal premio de la exposición de Villa Bordeu en Hereford, en el marco de la 13ª Exposición Nacional de la raza.

El animal 108, campeón Dos Años Menor y Mejor Macho a Bozal, fue elegido por el jurado Leandro Grasso como el Gran Campeón puro de la muestra bahiense. El ejemplar, según confirmó su cabañero, saldrá el lunes a ventas.

El Reservado Gran Campeón fue para la cabaña Atigue, de Gualdesi, en Punta Alta, un toro campeón Dos Años Mayor; mientras que el Tercer Mejor Toro fue el 106, Gran Campeón Ternero, presentado por La Escondida, de Carolina Garciarena, en Estela.

Respecto de las hembras PR, otro de los acostumbrados ganadores de Bordeu se quedó con el premio mayor: Hugo Alvarez, de cabaña 22 de Septiembre, en El Perdido, quien había anunciado que este año sería su última participación en la muestra porque cerrará su establecimiento, obtuvo el lote GC, con el brete 151, campeón Dientes de Leche. El RGC fue para Bousquet, con el lote 157. (Con información de La Nueva.). (04-10-25).