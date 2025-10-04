El equipo de Olimpo intregrado por la dorreguense Manuela Reta es campeón nacional de natación

Deportes

El representativo de Olimpo de Bahía Blanca, integrado por la dorreguense Manuela Reta, se consagró campeón nacional Pre Máster en el natatorio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

Junto a Manuela compitieron para el equipo aurinegro Giuliana Calcagni, Luisina Cálmens Luisina y Lucía Garbers.

En la foto, las campeonas junto al entrenador Exequiel Cinquegrani, que es parte del equipo Máster, y Sofía Nani.

La nadadora de nuestra ciudad consiguió, además, el primer puesto en dos estilos y el tercero en otro. (04-10-25).

