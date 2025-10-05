Javier Milei le soltó la mano y José Luis Espert debió bajar su candidatura

A 20 días de las elecciones legislativas y a siete de quedar envuelto en un escándalo por la revelación de que cobró 200 mil dólares en 2020 de una empresa ligada a Fred Machado, detenido por vínculos con el narcotráfico, José Luis Espert renunció a su candidatura. Fue después se ser ratificado este viernes, tras una cumbre en la Quinta de Olivos con Javier Milei, que era el único que a esta altura sostenía su postulación.

“Por la Argentina, doy un paso al costado. Puse a disposición mi renuncia a la candidatura a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires y el presidente Javier Milei decidió aceptarla”, posteó Espert este domingo, a las 18.45.

“El tiempo demostrará que todo esto fue una gran mentira para ensuciar este proceso electoral y así evitar discutir lo que los argentinos tenemos que hacer para cambiar el rumbo de nuestro país”, escribió Espert, quien también le dedicó un mensaje a los propios. “A los dirigentes y compañeros de ruta de La Libertad Avanza les digo: no se dejen psicopatear. Las explicaciones que hagan falta serán dadas a su debido momento y en donde corresponde”, cerró, consciente del operativo clamor interno que había tomado temperatura esta semana para bajarlo.

La mancha venenosa

Hasta este domingo, Espert era el primer candidato a diputado de La Libertad Avanza(LLA) en el principal distrito del país, la provincia de Buenos Aires, que concentra casi el 40% del padrón y donde el oficialismo viene de recibir una paliza en las urnas, por parte del peronismo en las elecciones desdobladas del 7 de septiembre. La Casa Rosada necesita descontar el 26 de octubre la diferencia de 13 puntos para soñar con equilibrar la balanza a nivel nacional. Convertido en la mancha venenosa, con ninguno de sus colegas postulantes queriendo compartir escenario con él, el economista era un salvavidas de plomo.

Si bien el viernes el propio Milei había desactivado un operativo clamor interno para bajar a Espert, cuentan fuentes libertarias, que el candidato “estaba quebrado, no podía ni hablar, ni seguir”. “No me bajo nada”, había posteado el viernes, en respuesta a un mensaje del periodista Eduardo Feinmann, que ya daba por caída su postulación en medio de las versiones que arreciaban por la presencia de Espert en Olivos.

El sábado, el economista fue a radio Mitre, donde intentó seguir explicando su vínculo con Fred Machado y volvió a dejar dudas: “Nunca pensé en renunciar ni el Presidente me lo pidió”, dijo entonces. Sin embargo, había puesto en duda su participación en el show musical del lunes, con el que Milei presentará su libro en el Movistar Arena. Y al día siguiente se debía realizar una actividad en San Isidro con el Presidente y el candidato, que había sido suspendida la semana pasada. “Era su renuncia o no tener un candidato en la campaña”, es la lectura que hacen hoy en LLA con el paso al costado confirmado.

¿Diego Santilli por José Luis Espert?

El Gobierno pretende que quien quede en su lugar es Diego Santilli y no la exvedette Karen Reichardt, que era la número dos de la lista, bajo el argumento de la ley de género. El oficialismo esgrime el artículo 7 del decreto 171/2019, que dice: “Cuando un precandidato o precandidata o un candidato o candidata oficializado u oficializada falleciera, renunciara, se incapacitara permanentemente o fuera inhabilitado (….) será reemplazado por la persona del mismo género que le sigue en la lista”. El anterior antecedente de la renuncia de un candidato fue en 2015: Fernando Niembro, entonces postulante del PRO, fue reemplazado por Silvia Lospennato.

La cuestión que desvela ahora al oficialismo es qué pasarán con las boletas únicas de papel que ya fueron impresas con la cara de Espert. Como contó Letra P, logísticamente, el Gobierno puede aún reimprimir las casi 18 millones de papeletas (son casi 14 millones de electores habilitados), el tema es que debería pagar los costos (políticos y literales) de volver a realizarlas sin el economista. Se estima que la operatoria cuesta unos 10 millones de dólares. Una versión indica que la Casa Rosada pretende imprimir nuevas papeletas.

Javier Milei, su último sostén

El Presidente fue quien ungió la candidatura de Espert, electo diputado en 2021 y que en diciembre se queda sin banca (ni fueros). Hace meses que Milei sostenía que “El Profe” era el elegido para competir en el principal distrito del país contra el peronismo. En su momento, todo indicaba que podría ser el candidato perfecto para LLA: podía hablar de economía, mientras con su eslogan “cárcel o bala” penetraba en el electorado que reclama medidas más duras por la inseguridad.

Pero al fantasma de Machado (un escándalo que lo perseguía desde 2021) se sumó el Karinagate: Espert fue el nexo entre Milei y Diego Spagnuolo, el extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) que sacudió al Gobierno por protagonizar unos audios en los que hablaba de un sistema de retornos en la compra de medicamentos. Como si esto fuera poco, la debacle electoral libertaria en la provincia el 7 de septiembre por 13 puntos contra Fuerza Patria, llevó al oficialismo a moderar su discurso, un tono que no cuaja con la dialéctica de Espert.

Apenas se destapó el escándalo de los 200 mil dólares, como reveló Letra P, Karina Milei fue la primera en pedirle al Presidente que bajara al candidato que había elegido. (Letra P). (05-10-25).