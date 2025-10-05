Deportes

Ganaron Ferroviario, SUPA y Suteryh / Ya están definidos los cruces de cuartos

GIANFRANCO CRISCI (FERROVIARIO)

Con la realización de tres partidos, se jugó parcialmente la última fecha de la fase regular del Torneo Oficial de Fútbol Roberto Tato Rochat.

Los cotejos entre Independiente – Progreso y Ventana – Atlético Monte Hermoso fueron reprogramados para este lunes, a las 21, debido a que las canchas de los locales se vieron afectadas por las lluvias del sábado.

Estos fueron los resultados del domingo:

Suteryh 4 (Juan Acosta, Axel Rivera -2-, Yonathan Escobar)
Porteño 2 (Gastón Cansina, Agustín Jiménez, de penal)

SUPA 3 (Martín Hirsch, Franco Costa, Yago Sabanés, de penal)
San Martín 0

Ferroviario 5 (Gianfranco Crisci -3-, Benjamín Fernández -2-, uno de penal)
Villa Rosa 1 (Facundo Arana)

POSICIONES: Atlético Monte Hermoso, 55 puntos; Independiente, 45; SUPA, 44; Ferroviario 41; Porteño, 38; Villa Rosa, 26; Suteryh y San Martín, 23, Progreso, 14; Ventana, 9.

Cruces de cuartos: Atlético vs. San Martín, Independiente vs. Suteryh, SUPA vs. Villa Rosa y Ferroviario vs. Porteño. Ventaja de localía para los mencionados en primer término (05-10-25).

