(Entrevista en LA DORREGO) Se realiza en Ayacucho el remate de primavera de cabaña La Reforma

Se realiza en Ayacucho el remate de primavera de cabaña La Reforma

Hoy jueves, a partir de las 14, se llevará a cabo el remate anual de primavera de la cabaña La Reforma, de Zeberio Hermanos, en la Sociedad Rural de Ayacucho.

En diálogo con LA DORREGO, Luciano Zubiarrain, representante de la consignataria Gallaraga, dio detalles de la jornada y destacó las expectativas por la calidad de la hacienda que saldrá a la venta.

La oferta incluye 80 toros Angus y Shorthorn —puros de pedigree, puros controlados y por cruza, tanto negros como colorados—, además de 100 vaquillonas con preñez de parición otoño, vacas de pedigree y vacas CUT con cría al pie.

Estas son las condiciones de pago: 60 días libres más 60 con 10% para toros, y en el caso de vientres 60 días libres con posibilidad de extender hasta 180 días, con un interés adicional.

Finalmente, el cabañero resaltó la tradición de estos encuentros en la Rural de Ayacucho, donde además del negocio ganadero se comparte un ámbito de camaradería y vínculos entre productores.

25-09-25