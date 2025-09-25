La Región

El cuerpo de Bomberos Voluntarios de Monte Hermoso cumple 50 años e invita a toda la comunidad a compartir la celebración

Los Bomberos Voluntarios de Monte Hermoso cumplen medio siglo de vida institucional y lo celebrarán con un acto oficial que tendrá lugar el próximo domingo 28 de septiembre, en la Plaza del Bombero.

La institución, fundada el 8 de enero de 1975, llega a sus Bodas de Oro consolidada como un pilar de servicio y compromiso comunitario. Para conmemorar la fecha, se desarrollará un programa que comenzará a las 10:30 con un acto protocolar en la intersección de las avenidas Faro Recalada y Patagonia, frente a la plaza que lleva el nombre de los servidores públicos.

Posteriormente, a partir de las 12, tendrá lugar un desfile por las calles de la ciudad, en el que se espera la participación de delegaciones, instituciones y vecinos que tradicionalmente acompañan a los bomberos en sus celebraciones.

Desde el cuartel recordaron la importancia de esta jornada histórica, que marca medio siglo de entrega voluntaria en cada emergencia, incendio o rescate. Por ello invitaron a toda la comunidad a sumarse y compartir un aniversario que será también un homenaje a quienes, a lo largo de los años, integraron y fortalecieron la institución. (Noticias Monte Hermoso). (25-09-25).

