(Con video) Para Héctor Gay, diputado provincial electo por La Libertad Avanza, el gobierno de Milei está “groggy”

Han generado polémica algunas declaraciones formuladas el viernes por el ex intendente bahiense Héctor Gay durante la emisión del programa “La Peña de Homero”, que se emite por las pantallas de BVC.

Habló de la actual situación política (“LLA se fagocitó al PRO”). De las bicisendas (“algunas fueron caóticas pero el bahiense solo quiere andar en auto”). Y de la peatonal de Villa Mitre (“ese fue un proyecto que nos presentaron desde el sector hombres como Juan Larocca, Jorge Bonacorsi y Liberto Ercoli”).

El candidato a diputado en tercer término en la lista que encabeza Oscar Liberman pasó por el programa del cantante Homero Bimbo y dejó “tela para cortar”.

Admitió que en el caso de las ciclovías, algunas fueron caóticas y que por eso se cambiaron, pero se encargó de mencionar que su gobierno prosiguió el proyecto que venía de la administración de Gustavo Bevilacqua y avalado por la UTN. “Aunque sí – agregó – había una decisión de tener bicisendas”.

De cualquier manera en ese marco entendió que quizás no sean para la idiosincracia del bahiense al que “solo le gusta andar en auto”.

En el desarrollo del programa fue preguntado por los problemas que desde un comienzo ha mostrado la realización del proyecto de la peatonal en Villa Mitre.

“Esa obra ha recibido críticas y apoyos, pero debo decir que el proyecto nos fue presentado por gente del barrio como Juan Larocca, presidente del club; Jorge Bonacorsi, presidente de la Corporación, con oficinas en el sector, y Liberto Ercoli, por entonces rector de la UTN y defensor de Villa Mitre”.

Por último, también se refirió al momento actual de la política a poco más de un mes de las elecciones y habida cuenta su condición de integrante de la lista de La Libertad Avanza en tercer término para la Legislatura Provincial.

Dijo, por ejemplo, que “está claro que LLA se fagocitó al PRO”, pero de inmediato argumentó que hay que “ver que pasa con esta dinámica de la política” a partir del 26 de octubre. “El PRO representa al tradicional espacio del centro derecha republicano de la Argentina y puede haber un reagrupamiento en torno del PRO”.

“Muchos dirigentes son responsables de lo que le pasado al espacio, entre ellos Macri, por una cuestión de egos y centralismo que mucho daño le han hecho al partido”

No obstante, de inmediato aclaró que no quiere que al gobierno le vaya mal, pese a lo cual enfatizó que lo ve “groggy”.

Finalmente dijo que no hay solo una causa que pueda justificar la derrota en la provincia. “Siempre en estos casos es multicausal”.

Gay afirmó que la gestión debe ser mirada sobre tres elementos y en tal sentido afirmó que “está de acuerdo con el rumbo” que ha decidido el gobierno de Milei. “Acto seguido, hay que ver de qué manera se instrumenta ese rumbo, y por último, los modos , las formas, en las que yo particularmente discrepo en muchas cosas”. (Frente a Cano). (23-09-25).