Por alerta naranja, suspendieron las actividades del sábado en la Fiesta de la Primavera de Monte Hermoso

El Servicio Meteorológico Nacional actualizó las advertencias por tormentas y fuertes vientos que rigen en Monte Hermoso y la región por lo que quedan suspendidas todos los eventos y actividades, tanto al aire libre como en espacios cerrados, previstas en el cronograma de la 31° Fiesta Nacional de la Primavera, en principio solo por hoy sábado.

Según el SMN, el área será afectada durante la jornada por tormentas de variada intensidad, acompañadas de abundantes precipitaciones, actividad eléctrica frecuente, ráfagas intensas de hasta 90 km/h y caída de granizo.

⚠️ Se recomienda mantenerse en lugares cerrados y evitar la circulación; en caso de ser necesario, hacerlo con suma precaución evitando transitar la Costanera y zonas que puedan anegarse. (20-09-25).