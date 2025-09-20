La Región

Oriente: crece la expectativa para la segunda carrera por la inclusión “Sembrando Huellas de Amor”

CAPTURA DE PANTALLA SOMOS ORIENTE

El Concejo Deliberante autorizó al Taller Protegido de Producción Sembrando Amor de Oriente a realizar la segunda carrera por la inclusión “Sembrando Huellas de Amor”, que se realizará próximo 28 de septiembre y contará con dos circuitos diseñados para fomentar la participación de la comunidad.

Al considerar la propuesta, el Concejo subrayó que esta iniciativa no solo promueve la actividad deportiva, sino que también refuerza valores fundamentales como la inclusión y la participación comunitaria. Además, se destacó el éxito de la primera edición del evento, celebrada en 2024, que logró reunir a numerosos atletas y vecinos interesados en apoyar esta propuesta innovadora.

La autorización dispuesta será efectiva entre las 9 y las 14. El circuito estará comprendido entre las calles Vicente López, iniciando desde la intersección con San Martín, Rivadavia entre Alberdi y Vicente López hasta Santamarina, así como otras calles afectadas al circuito, cuyas especificaciones se detallan en planos adjuntos.

La Delegación Municipal de Oriente, a través de las áreas que considere convenientes, se encargará de implementar los mecanismos necesarios para garantizar la seguridad durante la organización del evento.

La entidad organizadora asume la responsabilidad de la seguridad y del control del comportamiento de los participantes y del público. (20-09-25).

