Exposición Rural de Saavedra: 23 de Noviembre es el GC Angus y Don Nicolás logró el RGC

Dos cabañas de nuestro distrito se quedaron esta tarde con los principales dos premios de Angus en la Exposición Rural de Saavedra.

Un toro de cabaña 23 de Noviembre, de Néstor Aldazabal, fue elegido como Gran Campeón, repitiendo el logro que había obtenido el sábado pasado en nuestra ciudad.

Por su parte, el Reservado Gran Campeón lo obtuvo un animal presentado por Don Nicolás, de Nicolás Colantonio. (20-09-25).