La ciudad

Día Provincial de los Derechos de los Estudiantes Secundarios: fue inaugurado un monumento en la plazoleta 16 de Septiembre

La Dorrego Send an email
0 Lectura de 1 minuto

Hoy, 16 de septiembre, Día Provincial de los Derechos de los Estudiantes Secundarios, y a 49 años de la Noche de los Lápices, se inauguró en la plazoleta 16 de Septiembre del vivero parque municipal un monumento a aquellas trágicas jornadas de 1976. El monumento fue erigido junto al memorial a los vecinos desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar.

Es importante destacar que esto fue logrado por iniciativa de los centros de estudiantes de las escuelas secundarias de nuestro distrito, que el año pasado comenzaron a desarrollar la propuesta que hoy se inauguró.

La jornada, organizada por los Centros de Estudiantes de la Escuela Técnica Nº 1 y del Instituto Manuel Belgrano, contó con la presencia de los centros de estudiantes de la Escuela de Educación Especial Nº 501, de la Secundaria Nº 2, de la Escuela Agraria y de la Secundaria Nº 3 de El Perdido, y de la Secundaria N° 1 de Oriente.

Además, los estudiantes fueron acompañados por docentes y por el intendente municipal Juan Carlos Chalde, quien dirigió unas palabras alusivas, así como por funcionarios municipales, entre ellos el director de Obras Públicas, Leandro Unger, responsable de la construcción e instalación del monumento.

También estuvieron presentes vecinos, ambos bloques de concejales y consejeros escolares, y los Inspectores de Educación Secundaria, Juan Ubería, y de Educación Artística, Valeria Kittler, quienes coordinaron, junto al profesor Luis Amuchastegui, las actividades posteriores, que consistieron en una intervención artística de los bancos que forman parte del monumento y en un espacio de debates y propuestas que los centros de estudiantes habían estado trabajando en otros encuentros. (16-09-25).

Etiquetas
La Dorrego Send an email
0 Lectura de 1 minuto
Mostrar Más

La Dorrego

Artículos Relacionados

Milei propuso eliminar la zona fría en Dorrego, Bahía y el resto de los distritos de la región: se duplicaría el valor de las facturas

Este martes será inaugurada la Plaza Estudiantil en el vivero municipal

“La importancia de tratarnos bien en la escuela”

Realizan una encuesta virtual sobre educación y salud virtual

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

© Copyright 2025, Todos los derechos reservados  |  creado por BAHIAHOST Web Hosting Argentina
Web: LA DORREGO AM 1470 Dirección: Maciel 282, Coronel Dorrego Teléfonos / Fax: (02921) 406576 / 409123 Correo electrónico: ladorrego@yahoo.com.ar twitter:@radioladorrego
Volver al botón superior