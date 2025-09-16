Día Provincial de los Derechos de los Estudiantes Secundarios: fue inaugurado un monumento en la plazoleta 16 de Septiembre

Hoy, 16 de septiembre, Día Provincial de los Derechos de los Estudiantes Secundarios, y a 49 años de la Noche de los Lápices, se inauguró en la plazoleta 16 de Septiembre del vivero parque municipal un monumento a aquellas trágicas jornadas de 1976. El monumento fue erigido junto al memorial a los vecinos desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar.

Es importante destacar que esto fue logrado por iniciativa de los centros de estudiantes de las escuelas secundarias de nuestro distrito, que el año pasado comenzaron a desarrollar la propuesta que hoy se inauguró.



La jornada, organizada por los Centros de Estudiantes de la Escuela Técnica Nº 1 y del Instituto Manuel Belgrano, contó con la presencia de los centros de estudiantes de la Escuela de Educación Especial Nº 501, de la Secundaria Nº 2, de la Escuela Agraria y de la Secundaria Nº 3 de El Perdido, y de la Secundaria N° 1 de Oriente.

Además, los estudiantes fueron acompañados por docentes y por el intendente municipal Juan Carlos Chalde, quien dirigió unas palabras alusivas, así como por funcionarios municipales, entre ellos el director de Obras Públicas, Leandro Unger, responsable de la construcción e instalación del monumento.

También estuvieron presentes vecinos, ambos bloques de concejales y consejeros escolares, y los Inspectores de Educación Secundaria, Juan Ubería, y de Educación Artística, Valeria Kittler, quienes coordinaron, junto al profesor Luis Amuchastegui, las actividades posteriores, que consistieron en una intervención artística de los bancos que forman parte del monumento y en un espacio de debates y propuestas que los centros de estudiantes habían estado trabajando en otros encuentros. (16-09-25).