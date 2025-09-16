Incendio fatal en Ingeniero White: falleció una mujer de 75 años

Una mujer de 75 años falleció este lunes a la tarde en Ingeniero White a raíz de un incendio.

Según informaron fuentes policiales, el siniestro se produjo poco después de las 19:30, en calle Maestro Piccioli al 3000.

Los vecinos del sector fueron los encargados de llamar al 911 al observar salir humo del inmueble y, pocos minutos después, los servicios de emergencias comenzaron a trabajar en el lugar.

Las primeras versiones indican que el fuego se habría originado en una estufa, lo que llamó la atención de los socorristas, principalmente por la jornada primaveral que se dio ayer.

Si bien el cuerpo presentaba quemaduras, será tarea de los peritos establecer si el fallecimiento se produjo por esas heridas o si, previamente, la mujer padeció algún tipo de afección que la llevó a desvanecerse sobre la estufa. (16-09-25).