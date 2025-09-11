La ciudad

El intendente Chalde reivindicó la “relevante tarea” de los y las maestras en su día

El intendente Juan Chalde envió esta mañana “un caluroso saludo a todos los maestros del distrito en su día”.

El jefe comunal destacó que entiende, desde siempre, la relevante tarea que desempeñan en todas las escuelas dorreguenses.

“Los docentes conectan directamente a los educandos en el mundo del conocimiento y, fundamentalmente, son una fuente inagotable de valores y comportamiento ético”, añadió.

“Siento mucho orgullo por la entrega y vocación de servicio demostrado diariamente por nuestros maestros. Les deseo que tengan un muy feliz día”, completó. (11-09-25).

