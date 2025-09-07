Tomás Del Valle a LA DORREGO: “Hoy ganó un equipo con buena gente”

En un giro inesperado para la política dorreguense, Tomás Del Valle fue el gran ganador de las elecciones en el distrito, marcando el fin de una racha de 26 años de oficialismo sin derrotas. En diálogo con LA DORREGO, Del Valle expresó su satisfacción por el respaldo recibido y la importancia de renovar las bancas en el Concejo Deliberante.

“Lo que celebramos hoy es que nuestro mensaje, que durante la campaña enfatizaba la necesidad de un cambio, ha sido escuchado por la gente”, afirmó.

“Nuestro objetivo es introducir nuevas caras en el Concejo, que trabajen en conjunto y aporten a la comunidad sin romper el diálogo”, reflexionó.

El concejal electo subrayó que es fundamental para la población de Dorrego ver a los políticos colaborando, en lugar de enfrentándose. “Siempre hemos manejado un espacio de respeto y diálogo. Creemos que es la forma adecuada de trabajar por nuestra comunidad”, añadió.

Aunque la victoria de Del Valle es innegable, aún hay incertidumbre respecto al número final de bancas que su partido obtendrá. “No tengo claro si será un 3-2-1 o 2-2-2. Salí de la sala de cómputo sin tener toda la información, pero estoy seguro de que lo importante es el reconocimiento de la gente hacia nuestro equipo”, declaró.

Cuando se le preguntó sobre el resultado de las elecciones a nivel provincial, Del Valle no dudó en enfatizar la importancia de lo local en esta contienda: “Hoy ganó un equipo con buena gente. No hay dinero que pueda comprar los lazos de confianza que hemos construido en nuestra campaña. El apoyo de la comunidad ha sido nuestro mayor aliado”, aseguró.

Luego, se mostró agradecido con su familia y su equipo. “Quiero agradecer a todos los que nos apoyaron, a los que trabajaron sin pausa y a quienes confiaron en nosotros”, concluyó. (07-09-25).