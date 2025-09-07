Política

En la Sexta ganó LLA y la dorreguense Priscila Minnaard (Somos Buenos Aires) obtendría una banca como diputada provincial

El color violeta se impuso este domingo la Sexta Sección, ya que La Libertad Avanza consiguió el primer lugar en este tramo en disputa en estas elecciones legislativas bonaerenses.

En la Sexta, la boleta liderada por Oscar Liberman se impone con el 41,77 % a la de Alejandro Dichiara (Fuerza Patria) con 34,13 %, de acuerdo con el escrutinio provisorio. En tercer lugar se ubica Andrés de Leo (Somos Buenos Aires) con 11,46 %.

Las bancas en disputa son 11 y, por el momento, habría 5 para los libertarios, 4 para los peronistas y 2 para Somos BA. La Sexta comprende los votos de 22 distritos del sudoeste bonaerense, con epicentro en nuestra ciudad.

De confirmarse estos resultados, por LLA además de Liberman serán diputados Carla Panelli, Héctor Gay, Mariela Vitale y Gustavo Coria. Por el justicialismo, junto a Dichiara irán a la Legislatura Maite Alvado, Alejandro Acerbo y Sofía Vannelli. Por la alianza de radicales y lilitos, junto con De Leo estará la dorreguense Priscila Minnaard. (La Nueva). (07-09-25).

