El peronismo arrasó en Monte Hermoso

En Monte Hermoso, un contundente triunfo logró Fuerza Patria, cuya lista lideraba José Alberto Abraham, hijo del histórico dirigente justicialista y ex intendente Alberto “Pirucho” Abraham.

El oficialismo obtuvo 3.303 votos, lo que representa el 57,2% del total emitido. Segunda quedó La Libertad Avanza, con 1.367 votos (23,7%) y tercero Somos Buenos Aires, con 1.102 sufragios (19,1%).

Con estos números, ingresarán al Concejo Deliberante tres ediles de Fuerza Patria (José Abraham, Noelia Sueldo y Marcelo Martínez) y dos de La Libertad Avanza (Silvia Manzo y Victorio Dupuy).

Los festejos comenzaron poco después de las 19, en la sede del PJ local, con la presencia de los candidatos, el intendente Hernán Arranz y el diputado provincial Alejandro Dichiara. (La Nueva.). (07-09-25).

La Dorrego

