Condenan a un policía por falsificar su domicilio y cobrar más de 43 millones de pesos de forma indebida

El Tribunal en lo Criminal N.º 1 de Bahía Blanca condenó al policía Jorge Orlando Fuentealba por haber fingido domicilio en el partido de Patagones durante varios años para cobrar el beneficio de Zona Desfavorable aprobado por Ley. La pena impuesta es de 2 años y 6 meses de prisión, con inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, reglas de conducta durante 3 años y 240 horas de tareas comunitarias en organismos o instituciones de bien público.

La causa, a cargo de la UFIJ N°10 y el fiscal Gustavo Zorzano, investiga hechos ocurridos desde noviembre de 2014 hasta junio de 2024, cuando Fuentealba consignó datos falsos sobre su residencia en la localidad de Juan A. Pradere. La maniobra tenía como objetivo percibir dinero adicional en su salario.

Como consecuencia, las autoridades encargadas de liquidar haberes del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires fueron inducidas a error al tomar como verídicos los datos presentados por el acusado en sus declaraciones juradas, abonando el Suplemento por Zona Desfavorable junto a sus haberes mensuales.

El accionar generó una percepción indebida en el salario y un perjuicio patrimonial para la Administración Pública de la Provincia de Buenos Aires, por más de 43 millones de pesos.

Fuentealba fue condenado por el delito de fraude en perjuicio de la administración pública, bajo la modalidad de estafa agravada por haber sido cometido por funcionario público, en concurso ideal con falsificación ideológica de instrumento público. (01-09-25).