Grandes actuaciones de Tania De Marco en patín y Gimena Gutierrez en danzas árabes

La Municipalidad informó que la patinadora local Tania De Marco obtuvo el primer puesto representando a la Federación de la Provincia de Buenos Aires en el Torneo Absoluto disputado en San Juan, en la categoría Solo Dance, Mini Infantil.

Por otra parte, la dorreguense Gimena Gutiérrez participó en Córdoba en el Congreso Internacional Oriental Festival, donde logró tres galardones: 1er puesto en Árabe Fusión, 2º en Árabe Tradicional y 3er puesto en Árabe con Elemento. (01-09-25).