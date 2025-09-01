(Entrevista en LA DORREGO) “Es necesario mejorar la gestión de los residuos”

La tercera candidata al Concejo Deliberante de Fuerza Patria, Valeria Campagne, explicó por LA DORREGO que, pese a años de militancia familiar, accedió por primera vez a postularse para para escuchar a la gente y acompañar al equipo político que la convocó.

Señaló que se topó con un grupo unido, sólido e inclusivo, y que todos trabajan en igual condición, independientemente del lugar que ocupen en la boleta, recorriendo barrios y escuchando las inquietudes de los vecinos.

A su lado, Sergio Millamán, cuarto candidato, dijo que la gente los recibe bien en el marco de la campaña.

En relación con las principales preocupaciones comunitarias que están escuchando, citaron el caso de los residuos y servicios. Valeria admitió que hay particularidades en cada casa y que el contacto diario es clave para entender necesidades reales. Por su parte, Sergio comentó que, por su trabajo de remisero y repartidor, está en contacto constante con los vecinos y actúa como puente para resolver inquietudes durante todo el año.

Insistieron la problemática de la basura en espacios públicos y la necesidad de mejorar la gestión de residuos. También destacaron la importancia de mantener y ampliar iniciativas ya en marcha para mejorar la calidad de vida local, y describieron que varias propuestas nacen de estas recorridas de campaña.

Valeria enfatizó la necesidad de lograr un crecimiento del distrito que brinde oportunidades educativas y laborales para los jóvenes y así evitar que éstos se vean obligados a emigrar a otros lugares.

Los dos candidatos mencionaron que durante la campaña se prioriza escuchar más que hablar, atender las demandas de los vecinos y transmitirlas al equipo. Destacaron la coordinación interna: todos aportan, se reparten temas y se apoyan entre sí para presentar soluciones ante problemáticas reales.

Por último, Valeria llamó a votar el 7 de septiembre porque, más allá de la decisión, es crucial la participación ciudadana para expresar descontentos o apoyos, mientras que Sergio convocó a apoyar la lista para generar cambios y avanzar con proyectos nuevos. Ambos plantearon la necesidad de renovación y de continuar trabajando por el bienestar de Dorrego.

Escuchá la nota: