(Entrevista en LA DORREGO) “Debe haber una buena comunicación entre Consejo Escolar, Municipalidad y escuelas”

De cara a las elecciones del 7 de septiembre, visitaron los estudios de LA DORREGO el segundo candidato a consejero escolar titular de Somos Buenos Aires, Germán Unger, y el segundo suplente, Santiago Fritz.

Santiago es docente en la Escuela Técnica, está viviendo su primera experiencia política y mencionó que su motivación principal pasa por su deseo de mejorar la educación y combatir la deserción escolar.

A su turno, Germán consideró que el sistema educativo local está bien cubierto y subrayó la importancia de mantener una buena comunicación entre el Consejo Escolar, las escuelas y la Municipalidad, buscando siempre el bienestar de los estudiantes.

En cuanto a las contrataciones de proveedores, admitió la necesidad de simplificar procesos para que puedan ofrecer bienes y servicios en las escuelas.

Los dos entrevistados hicieron un llamado a la ciudadanía para que participe activamente en las elecciones.
En este sentido, destacaron la importancia de conocer a los candidatos y sus propuestas para mejorar la educación en su comunidad.

También ponderaron la inclusión de auxiliares de la educación en la lista como reconocimiento a la tarea que realizan dentro de las instituciones educativas.

Escuchá la nota:

La Dorrego

Un Comentario.

  1. parece que no salen de la intendencia los oficialistas
    se caen de mugre las escuelas
    hay chicos que van con ropa de verano a clase con 5 grados en pleno invierno

