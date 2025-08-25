Fabián Zorzano: “Estoy convencido de que va a ser una lista muy ganadora”

Durante la presentación oficial de la lista local de Somos Buenos Aires, el exintendente Fabián Zorzano (2007-2011 y 2011-2015) habló inicialmente del compromiso político y la importancia de la responsabilidad al formar parte de una lista electoral.

Zorzano, quien tuvo la tarea de continuar con la gestión de Osvaldo Crego, recordó el apoyo que han recibido a lo largo de los años de muchas personas presentes en el encuentro, quienes han colaborado con propuestas y han impulsado tanto a los distintos ejecutivos como a los concejos deliberantes.

“Primero que nada, el compromiso siempre tiene que ver en parte con la devolución”, destacó.

“Para todos los que están aquí hoy, ser parte de esta lista es un acto de responsabilidad muy importante”, añadió.

Aprovechó la ocasión para expresar su felicidad de haber apoyado en su momento la candidatura del actual intendente Juan Carlos Chalde. “Creo en esta gestión y en el trabajo que se está realizando”, subrayó.

En relación a la labor de los concejales que respaldan a un Ejecutivo, reflexionó que “cuando se elaboran propuestas, hay que basarse en cosas concretas, escuchar al vecino y trabajar en propuestas que realmente sean posibles”.

Zorzano concluyó su intervención manifestando su confianza en el resultado electoral del 7 de septiembre: “Estoy orgulloso, contento, feliz y muy convencido de que va a ser una lista muy ganadora. (25-05-25).