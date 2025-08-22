Expo Joven 2025: una mirada al futuro educativo y laboral

Por Gustavo Blázquez / Prensa MCD

El intendente Juan Chalde, junto a la inspectora distrital de educación, Eugenia De Dios, y al referente del área Juventud, Mariano Gutiérrez, inauguraron este viernes por la mañana la Expo Joven 2025, en el polideportivo municipal, ante una gran concurrencia.

Chalde afirmó: “Esta Expo Joven que hoy van a vivir y disfrutar es posible gracias a la decisión del gobierno municipal de crear un área de juventud capaz de trabajar todos los temas que tienen que ver con los jóvenes y los adolescentes. Dentro de esos temas, la educación ocupa un lugar central y primordial. Nace también de la vocación de trabajar en conjunto y de forma articulada con todos los organismos relacionados con la educación, concretamente con la Jefatura Distrital de Educación, y gracias a la vocación de la Jefatura Distrital en ese sentido.

“Hoy estamos aquí junto a Educación, en esta Expo Joven que esperamos que sea de mucha utilidad, para una oportunidad de crecimiento para cada uno de ustedes, en una etapa de decisiones difíciles pero también muy bonitas; esperamos que esto realmente les ayude a tomar esas decisiones”, añadió.

“El futuro y el presente es de ustedes, así que ¡aprovéchenlo! Confío plenamente en ustedes porque no dudo que van a hacer un Dorrego, una provincia y un país mucho mejor de lo que hemos hecho nosotros”, completó.

Luego, hablaron la inspectora distrital y el referente del área Juventud de la comuna.

Posteriormente, Juan Chalde, junto a funcionarios de su gabinete, recorrió los distintos stands que componen la muestra.

La muestra

La propuesta reúne más de 20 stands y cuenta con la participación de más de 10 universidades y centros de formación, la Armada Argentina, además de charlas con profesionales, espacios didácticos e interactivos e información sobre becas y residencias.

Participan todos los alumnos de 5.º, 6.º y 7.º año de las escuelas del partido de Coronel Dorrego. Asimismo, la exposición está abierta a todo el público, ofreciendo un espacio para conocer de cerca la oferta educativa y laboral disponible.

Además, diferentes profesionales ofrecen charlas de interés para los jóvenes que las siguen con notable atención. (22-08-25).