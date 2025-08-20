(Entrevista en LA DORREGO) Dichiara recorre distritos y se reúne con entidades y vecinos para hablar de la realidad económica y buscar soluciones

Ante un panorama económicamente complejo en la Argentina y la provincia de Buenos Aires, el diputado provincial Alejandro Dichiara, primer candidato seccional de Fuerza Patria, continúa su recorrido por los distritos de la sección. Este lunes, realizó actividades en Bahía Blanca, como una reunión con empresarios de esa ciudad y la región junto al Intendente Federico Susbielles para conversar sobre la actualidad de la ciudad, su futuro y posibles colaboraciones.

El legislador montehermoseño señaló a LA DORREGO que la recorrida por las distintas localidades —incluyendo Marisol, El Perdido y Dorrego, entre otras— lo llevó a involucrarse con la gente y las instituciones. “Es un momento muy pero muy difícil”, afirmó, y destacó la necesidad de generar empatía y buscar soluciones ante la situación económica que se vive en la Argentina, la provincia y la región.

Admitió que el problema principal es económico y que las familias llegan a fin de mes con dificultad, lo que se traduce en menor capacidad de financiamiento para cuotas sociales de clubes, costos de traslado y otros gastos institucionales. “Es una cadena que se va dando a partir de una situación económica que está viviendo la Argentina, que es muy difícil y complicada y como hace mucho tiempo no se veía”, comentó.

En nuestro distrito, se reunió con instituciones deportivas y comunitarias para conocer sus realidades. Estuvo en Bomberos de Marisol, Santamarina de Oriente, Unidad Sanitaria Doctor Pedro Juan Testani de El Perdido, Taller Protegido, EBAB y Centro Educativo de Dorrego.

“Escuchamos cuáles son sus necesidades tratamos de colaborar, dentro de las posibilidades, para brindar soluciones”, dijo.

Sobre las expectativas electorales, Dichiara mencionó que la gente ya conoce a quiénes recorren los distritos y prometen cumplir. “La gente se va a encontrar en la primera boleta con la foto mía de Unión por Patria, de Liberman (Somos Buenos Aires) y la persona que representa a los libertarios”, explicó. Y subrayó la importancia de que la gente confíe en su frente y en su desarrollo de propuestas para devolver al país una senda de crecimiento.

Luego, aseguró que la política debe estar presente para vislumbrar soluciones y, en caso de volver al gobierno el peronismo, apuntó a mejoras claras para que Argentina “vuelva a estar en épocas buenas”. Añadió que, más allá de la particularidad de cada distrito, el objetivo es acompañar a la gente en estos tiempos difíciles y trabajar en conjunto con las instituciones para fortalecer la región.

