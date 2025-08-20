Policiales

Chocaron y escaparon a pie: se presume que era un auto robado

0 Lectura de 1 minuto

Minutos después de las 20 de ayer martes se dio un fuerte choque en la esquina de Juan Manuel de Rosas y Newton de Bahía Blanca. El accidente no habría arrojado heridos, aunque una de las partes no se quedó para constatar esto.

Según indicaron fuentes oficiales a medios bahienses, el siniestro vial se produjo entre un Fiat Palio, en el que circulaban cuatro personas, y un Toyota Corolla, cuyo conductor de 40 años resultó ileso, aunque con visibles daños materiales.

Tal cual pudieron relatar testigos, los ocupantes del Palio no dudaron un segundo en bajarse y salir corriendo hacia el barrio Rosendo López, lo que despertó muchas sospechas, las cuales fueron incrementándose con el paso de los minutos.

Los policías presentes pudieron detectar que el tambor de arranque de ese auto estaba forzado y tirado en el piso, habiendo puenteado los cables para darle arranque. Por este motivo, se iniciaron las actuaciones para dar con el dueño de la unidad. (20-08-25).

