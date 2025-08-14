Un remate que estuvo a la altura del especial aniversario

NOTA DE CAMPO TOTAL WEB

No era un año cualquiera; ni siquiera los más optimistas de las consignatarias se hubieran atrevido a imaginar que el 32° aniversario de la consignataria Daniel Civardi se celebraría en un contexto como el actual. A pesar de las dificultades, más de 250 personas se dieron cita en un evento que reunió un embrete excepcional, difícil de alcanzar en esta época del año. El día se caracterizó por interesantes charlas, un ambiente soñador y, por supuesto, una dinámica de negocios vibrante en la Feria de la Rural.

La jornada comenzó con Daniel Blanco en el martillo, dando inicio a la venta de consumo. Distintos operadores locales y regionales «se sacaron chispas» al colocar vaquillonas con precios que alcanzaron hasta los 3.220 pesos, mientras que los novillos y novillitos se vendieron hasta 3.300 pesos, en lo que se percibió como una transacción casi rutinaria.

La llegada de las vacas rápidamente rompió con todas las especulaciones. Aunque la tabla reflejó un máximo de 2.420 pesos para la carne gorda, es fundamental mencionar que el peso promedio fue de 651 kilos, lo que se traduce en un impresionante total de $ 1.575.420 pesos. La tendencia se mantuvo con pujas constantes para las vacas, las manufacturas y las conservas. En un momento, la demanda era tal que los precios se establecieron uniformemente.

Los toros tampoco se quedaron atrás. Con un gran interés en el mercado, se logró un máximo de 2.450 pesos y toda la oferta se colocó rápidamente.

La invernada trajo consigo más sorpresas. Una demanda ávida por reponer stock impulsó a los compradores a adquirir lotes grandes, incluso mucho más de lo planificado. Así, el mercado se consolidó, donde las categorías más pesadas marcaron la pauta. Desde machos y hembras hasta definidas y caretas, todo encontró su espacio en el mercado, con muchas categorías superando los 4.000 pesos. Un lote destacado de hembras de 195 kilos alcanzó la impresionante suma de 4.330 pesos.

El cierre del evento trajo consigo una sensación de satisfacción y el objetivo cumplido para esta consignataria familiar: celebrar trabajando. Su compromiso por ofrecer soluciones a los ganaderos de la región se vivió y disfrutó apasionadamente en cada feria, reafirmando su conexión con la comunidad y su legado en el sector.

Estos fueron los valores:

Firma: Daniel Blanco e/c Daniel Civardi

Remate: Físico

Plataforma/Lugar: Sociedad Rural Cnel. Dorrego

Martillo: Daniel Blanco

Animales: 1.644

Categorías: Gordo – Invernada – Cría

Plazo: 30-45-60 días

Informe: Hinding (14-08-25).