Policiales

Resultado de un operativo del Comando de Prevención Rural en el cruce de rutas 3 y 72

La Dorrego Send an email
0 Lectura de 1 minuto

En el marco de un operativo realizado en forma conjunta con los CPR de las localidades de Tres Arroyos, Monte Hermoso y Adolfo González Chaves, sobre la Ruta Nacional 3 y la Ruta Provincial 72, personal del Comando de Prevención Rural de nuestro distrito procedió a la identificación y control de personas, vehículos particulares y vehículos de transporte en general que circulaban por esta jurisdicción.

Durante el procedimiento, fue interceptado un automóvil marca Chevrolet Classic y, tras realizar un cacheo preventivo sobre uno de sus ocupantes, un hombre mayor de edad oriundo de esta localidad, se halló entre su vestimenta un envoltorio que contenía flores cogollos de marihuana.

El hombre y los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N.º 19 del Departamento Judicial Bahía Blanca, por el delito de tenencia de estupefacientes. (14-08-25).

Etiquetas
La Dorrego Send an email
0 Lectura de 1 minuto
Mostrar Más

La Dorrego

Artículos Relacionados

Sustrajeron 25 mil dólares de una casa en Sierra de la Ventana

Volcó un médico pringlense en la Ruta 85

¿Quiénes eran las tres personas que murieron en el accidente de la Ruta 3?

Mataron a un joven de una puñalada en plena calle de Pigüé

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

© Copyright 2025, Todos los derechos reservados  |  creado por BAHIAHOST Web Hosting Argentina
Web: LA DORREGO AM 1470 Dirección: Maciel 282, Coronel Dorrego Teléfonos / Fax: (02921) 406576 / 409123 Correo electrónico: ladorrego@yahoo.com.ar twitter:@radioladorrego
Volver al botón superior