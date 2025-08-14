Resultado de un operativo del Comando de Prevención Rural en el cruce de rutas 3 y 72

En el marco de un operativo realizado en forma conjunta con los CPR de las localidades de Tres Arroyos, Monte Hermoso y Adolfo González Chaves, sobre la Ruta Nacional 3 y la Ruta Provincial 72, personal del Comando de Prevención Rural de nuestro distrito procedió a la identificación y control de personas, vehículos particulares y vehículos de transporte en general que circulaban por esta jurisdicción.

Durante el procedimiento, fue interceptado un automóvil marca Chevrolet Classic y, tras realizar un cacheo preventivo sobre uno de sus ocupantes, un hombre mayor de edad oriundo de esta localidad, se halló entre su vestimenta un envoltorio que contenía flores cogollos de marihuana.

El hombre y los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N.º 19 del Departamento Judicial Bahía Blanca, por el delito de tenencia de estupefacientes. (14-08-25).