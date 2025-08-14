Denuncian destrato en el Hospital Municipal tras el fallecimiento de una vecina

Un grupo de familiares de Elba Inés Banegas, quien falleció el pasado 5 de julio de 2025, presentó una nota al Concejo Deliberante en la que expresó su profunda indignación por el trato recibido durante la internación de la paciente en el Hospital Municipal nuestra ciudad.

Los firmantes, que incluyen a Nicolás Sebastián Giménez, Hilda Gisela Giménez, Analía Verónica Apraiz, Gustavo David Millán, Vicente Pablo Beneyto, Andrea Leticia Apraiz y Mailén Beneyto, relataron una serie de situaciones que consideran inaceptables en el cuidado de su madre y abuela. Aseguran que Elba, quien padecía Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) y enfisema, ingresó al hospital el 22 de abril de 2025 y fue dada de alta cinco días después, pese a un diagnóstico de neumonía. Durante su alta, se le recetó antibióticos por vía oral y se mencionó que contaba con oxígeno en su hogar.

A pesar de su deterioro, los familiares afirmaron que el hospital se negó a internarla en varias ocasiones antes de ser finalmente admitida, tras solicitar un servicio de ambulancia. “El Dr. Gigena se negaba a recibirla, diciendo que debía ser derivada al Sanatorio Policlínico porque era beneficiaria de PAMI”, señala la carta. Sin embargo, luego de insistir en su estado crítico, Elba fue internada nuevamente y diagnosticada con neumonía.

La situación se complicó con el avance de su enfermedad y el 28 de junio sufrió una recaída. Según sus familiares, el personal médico no solo enfrentó resistencia al tratarla, sino que hubo reproches sobre el costo de los medicamentos necesarios y desinterés en su atención general. “Nosotros debíamos encargarnos de su higiene personal y su entorno, ya que el personal no cumplía con estas tareas”, denunciaron.

Finalmente, Elba falleció en un contexto que sus familiares describen como desatención y desprecio por parte del personal del hospital, lo que llevaron a presentar esta denuncia al Concejo Deliberante. “Queremos que se tomen medidas para que esto no vuelva a ocurrir. La salud de nuestros seres queridos merece un trato digno y respetuoso”, concluyeron en su escrito. (14-08-25).