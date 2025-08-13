Sustrajeron 25 mil dólares de una casa en Sierra de la Ventana

Durante la noche del martes 12 de agosto, una vivienda ubicada en el barrio Parque Ventania, en Sierra de la Ventana, fue víctima de un robo. La propietaria, reconocida comerciante de la localidad, había salido de su domicilio por un lapso de dos horas, tiempo suficiente para que el autor o los autores ingresaran y se llevaran aproximadamente 25.000 dólares en efectivo.

Según informes, la propietaria habría dejado la llave puesta en la puerta al salir, lo que facilitó el acceso. Los delincuentes se dirigieron directamente a la habitación donde la dueña guardaba sus valores, lo que sugiere que podrían contar con información previa sobre la ubicación del dinero.

El Comando de Patrulla Rural de Tornquist interviene en el caso, ya que Parque Ventania se ubica dentro del sector rural de la jurisdicción. Efectivos policiales distritales y la policía científica trabajan en la investigación, con el objetivo de identificar a los responsables.

La propietaria, una figura reconocida en la comunidad, afirmó estar «muy afectada» por el hecho y afirmó que colabora con la policía para esclarecerlo. La investigación continúa y se esperan nuevos avances en breve. (13-08-25).