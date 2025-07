El WhatsApp de los vecinos: es empleado en la planta de reciclaje y pide mejores condiciones para trabajar

Send an email

“Actualmente soy empleado de la planta de reciclaje de Coronel Dorrego y quiero hacer un descargo por este medio, ya que no somos escuchados como quisiéramos.

“Actualmente, en este trabajo se gana como sueldo básico 100 mil pesos y aproximadanente 200 mil por ventas. No vengo a quejarme por el sueldo ‘porque dentro de todo’ es ‘aceptable’. Lo digo entre comillas, porque he escuchado que en otras recicladoras se gana sueldo municipal + plus por el manejo de residuos peligrosos.

“Del lugar de trabajo no hay mucho para decir: condiciones malas, sin baño, ni lugar donde higienizarse cuando terminás de trabajar, sabiendo que estamos en constante contacto con pañales sucios, carne podrida, animales muertos y desechos médicos, entre otros.

“Además, tratar con bidones de agroquímicos en los últimos meses.

“No busco victimizarme ni nada por el estilo con este texto. Busco que se sepa la verdad y se dignen a tratarnos con respeto, como en cualquier otra profesión”. (24-07-25).