Es dorreguense, su hijo es paciente del Garrahan y afirma: “Es terrible lo que se está viendo”

La vecina Andrea Fabiana Rocha envió una nota a LA DORREGO para reseñar la historia del Hospital Garrahan y expresar la profunda preocupación que sienten muchas familias ante la posibilidad de que se reduzca la atención a los pacientes.

Este es el texto:

“El Hospital Garrahan fue creado e inaugurado el 25 de agosto de 1987. Sin embargo, el proyecto que le dio origen se remonta a mucho tiempo atrás, específicamente a 1969, cuando un grupo de pediatras del Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez elaboró un programa médico para un nuevo modelo de hospital pediátrico. El Hospital Garrahan es un hospital público, nacional y gratuito, reconocido como el principal hospital pediátrico de Argentina. Se encuentra en Buenos Aires, en el barrio de Parque Patricios. Además de su función asistencial, el hospital también se dedica a la investigación y formación de profesionales de la salud.

“La Fundación Garrahan, creada en 1988, cumple un rol importante en el apoyo al hospital, recibiendo aportes privados para financiar sus programas y sostener la Casa Garrahan, un espacio donde se alojan pacientes y sus familias provenientes de otras provincias durante tratamientos prolongados.

“A continuación, compartiré algunos datos para quienes no conocen la historia del Hospital Garrahan. Este es un hospital nacional de alta complejidad, que actualmente enfrenta un intento de sabotaje que podría dejar sin atención a miles de niños, cada uno con diferentes patologías, donde el 90 % correría peligro de vida al no poder seguir con los tratamientos adecuados. Los demás hospitales están saturados y no pueden albergar a todos estos pacientes; tampoco cuentan con las condiciones adecuadas para tratamientos de alta complejidad.

“El Hospital Gutiérrez podría ofrecer alguna esperanza, pero solo para algunos, no para todos. Esto sería como sortear quién vive y quién muere. Es terrible lo que se está viendo. Escribo esto porque me tocó vivirlo con mi hijo. Somos muchos los padres y familiares que estamos enfrentando un futuro incierto para nuestros hijos”. /06-07-25).